Montero (Podemos) pide a Sánchez que solicite a la ONU desplegar cascos azules en Gaza

Critica que la guerra es una "excusa de las élites europeas" para introducir reglas fiscales restrictivas



La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que solicite a la ONU el despliegue de soldados de casos azules en Gaza para asegurar las zonas seguras en la franja ante el "genocidio" de Israel.

"Ya hay países como Colombia que están al frente de la dignidad del mundo diciendo que están dispuestos a enviar soldados para construir paz, para asegurar que las zonas humanitarias y las zonas seguras se respetan, para que entre la ayuda humanitaria, para salvar vidas de palestinos y palestinas que nos necesitan a todas", ha asegurado Montero, en un acto en Barcelona.

Montero ha alertado que el Gobierno de Israel "está masacrando a la población palestina, les está dejando sin agua, sin comida, sin energía, sin ayuda humanitaria", y ha dicho que está dejando la franja de Gaza sin hospitales ni escuelas ni espacios seguros.

Ha criticado al Gobierno de España de haber roto relaciones diplomáticas con Argentina por unas declaraciones --decisión que la candidata ha apoyado-- y al mismo tiempo "no ser capaz" de hacer lo mismo con Israel.

CRÍTICA A BORELL

Sobre el papel de las instituciones europeas en el contexto europeo, ha criticado al Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, de haber "despreciado" su papel como jefe de la diplomacia europea para apostar más por la negociación y la paz.

Montero ha valorado que la guerra está siendo una "excusa de las élites europeas" para imponer nuevas reglas fiscales restrictivas y para que los partidos tradicionales pacten con formaciones de la extrema derecha.

DEFIENDE LA IZQUIERDA

Montero ha erigido a Podemos como el partido "capaz de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado", y ha dicho textualmente que su formación ha demostrado estar donde hay que estar cuando hay que estar: "Sí se puede", ha sentenciado.

"Este es un momento que no vale decir izquierdita, izquierdita, que me quede donde estoy, vamos a dejar pasar el tiempo a ver si así poniéndome de perfil la extrema derecha no va a por mí y va a por otra. Este es el momento de salir y de hacer las cosas pasen", ha asegurado Montero.