Montilla reivindica la vigencia del Estatut: "El autogobierno tiene un sello que es socialista"

Archivo - El expresidente de la Generalitat José Montilla en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha reivindicado este viernes la vigencia del Estatut de Catalunya de 2006, y el papel de los socialistas en su aprobación: "El autogobierno tiene un sello que es socialista".

Lo ha hecho durante el acto del PSC por los 20 años del Estatut, celebrado en la sede del partido en Barcelona, en el que ha defendido que es "justo" que lo reivindiquen ya que fueron el grupo impulsor.

"Si Catalunya hoy dispone de una norma de autogobierno mucho mejor que la del Estado español del 79 es, entre otras cosas, básicamente gracias a la iniciativa del PSC y de la gente que libró esta batalla en su momento para hacerlo posible", ha añadido.

El expresidente catalán ha criticado a otros grupos "que siempre dicen que defienden mucho a Catalunya, pero solo defienden a Catalunya si coincide con sus intereses".

Ha llamado a continuar desplegando el Estatut "porque tiene potencialidades", y ha lamentado que el PSC tenga que hacerlo en solitario, pero ha reafirmado que el autogobierno catalán ha avanzado con su partido.

BONET

La teniente de alcalde de Barcelona Laia Bonet ha asegurado que, pese a que no esté en el imaginario del día a día de la política actual, el Estatut tiene una importancia "fundamental".

"Era la única forma de avanzar y de garantizar que estuviese quien estuviese en el Gobierno del Estado, podríamos seguir avanzando en términos de un proyecto que se ha demostrado el mejor para el país, el mejor para Catalunya y también el mejor para España", ha dicho.

Bonet ha puesto en valor la "dificilísima tarea" que supuso aprobar un estatuto con 120 votos a favor de entre los 135 diputados del Parlament de Catalunya.

"Imaginemos ahora, si nos puede pasar por la cabeza, qué propuesta podía generar esta mayoría de 120 diputados en el Parlament de hoy", ha reflexionado.

SANTOS

La exdiputada del Parlament y ponente del Estatut Lidia Santos ha recordado la presión política y mediática que supuso el proceso de negociación y redacción del texto: "Cada día era una batalla de mucho desgaste".

Ha puesto de relieve el uso que han hecho los gobiernos socialistas del Estatut, tras unos años de gobiernos independentistas en los que cree que se tenía esa norma "en un cajón".

"Han llegado unos gobiernos que son los nuestros, los de los socialistas, que con las mismas herramientas están haciendo funcionar el Estatut", ha asegurado.

PEDRET

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, que ha presentado y moderado el acto, ha asegurado que el periodo 2010-2012 "seguramente fue el momento políticamente y legislativamente más complejo de la historia moderna de Catalunya", aunque reconoce que también lo fue el de 2015 a 2019.

Pedret ha defendido que el Estatut de 2006 es una herramienta "más potente" y más completa para el autogobierno de Catalunya del que era el Estatut del 1979, de la misma forma que este último era más potente que el de la Segunda República Española.

"Ha habido, de un Estatut a otro, saltos adelante en materia de autogobierno, y creo que eso merece la pena también ponerlo sobre la mesa, reivindicarlo", ha afirmado.