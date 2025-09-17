Montse Pujol, nueva presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu - TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

LLEIDA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Montse Pujol ha sido nombrada nueva presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, recogiendo el testigo de Josep Serveto, quien ha ocupado el cargo desde 2022.

Fundadora y directora generar del Grup PMP, Pujol ha sido ratificada por unanimidad por parte de los miembros de la Junta, informa la Trobada en un comunicado este miércoles

En su despedida, Serveto ha expresado su agradecimiento por estos años de presidencia y ha destacado el papel del evento "como punto de encuentro clave para el tejido económico y empresarial".

Por su parte, Pujol ha subrayado que uno de sus objetivos como nueva presidenta será "mantener la vocación de generar diálogo e impulso empresarial, poniendo en valor el territorio y sus proyectos".

La Trobada Empresarial al Pirineu ya trabaja en la organización de su 37a edición, que se celebrará en 2026 a La Seu d'Urgell (Lleida), con la voluntad de continuar siendo un espacio de reflexión, debate y proyección para empresarios y directivos.