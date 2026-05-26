Moody's mejora la calificación de Cirsa a Ba3 con perspectiva estable

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Moody's ha mejorado la calificación de Cirsa de B1 a Ba3 con perspectiva estable por la mejora de sus métricas financieras, informa en un comunicado este martes.

La mejora de la calificación muestra la reducción de la ratio de deuda tras la salida a bolsa y las expectativas de que siga reduciéndose hasta 2,5 veces Ebitda en un plazo de entre 12 y 18 meses.

Además, esperan una mejora de los intereses en este mismo periodo por el "reducido nivel de deuda" y por los bajos tipos logrados en la refinanciación de deuda de octubre del año pasado.

La agencia de calificación ha explicado que el 'rating' de la empresa puede seguir mejorando si continúa el crecimiento "fuerte y estable" de los ingresos, así como un margen de Ebitda sostenible en el tiempo.

Sin embargo, alerta de que si la situación operativa y financiera se debilita o hay nuevos impactos fiscales o regulatorios, puede empeorar la calificación.