Moreno afirma que la Generalitat creará "en las próximas semanas" 2.300 nuevas plazas residenciales

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno - GOVERN

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, ha anunciado este miércoles que "en las próximas semanas" el Govern publicará una convocatoria de provisión de plazas residenciales para concertar 2.300 plazas nuevas en toda Catalunya.

Lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Parlament , donde ha recordado el compromiso de la Generalitat de crear 6.000 nuevas plazas residenciales públicas esta legislatura, 3.232 de las cuales ya se han creado, "más de la mitad".

Ha explicado que cerca de la mitad de estas 2.300 nuevas plazas irán destinadas a residencias de gente mayor y el resto permitirán reforzar la atención en centros de día, la atención a personas con discapacidad y con problemas de salud mental, así como la atención precoz.

La convocatoria supone una inversión de más de 21,6 millones de euros este 2026 y de 133 millones el próximo año algo que, ha sostenido, es posible gracias a la aprobación de Presupuestos: "Antes de que acabe el año habremos creado prácticamente todas las plazas comprometidas".

CLIMATIZACIÓN

Además, ha recordado que el Ejecutivo ha presentado una iniciativa para acelerar en la climatización de estos equipamientos y empezarán a actuar en 51 residencias de titularidad de la Generalitat con una inversión prevista de 58 millones antes de 2031.

También se facilitará la adaptación de las residencias con plazas concertadas con una nueva línea de 50 millones de préstamos del Institut Català de Finances (ICF).

EJES DEL MANDATO

El conseller ha expuesto durante su intervención los ejes del mandato y ha dicho que el relevo al frente del Departament, tras la salida de la exconsellera Mònica Martínez Bravo, se enmarca en una decisión de "continuidad institucional y refuerzo de la acción de Govern".

Ha destacado la tarea llevada a cabo por Martínez Bravo y ha defendido que se ha avanzado en la construcción de un "verdadero sistema de protección social".

Sobre los retos sociales que debe afrontar Catalunya ha destacado el envejecimiento de la población, la reducción de las desigualdades, poniendo el foco en la lucha contra la pobreza infantil, y garantizar la convivencia y reforzar la cohesión.