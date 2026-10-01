Moreno cree que si Junts vota 'no' a los decretos de vivienda será "un error garrafal"

Archivo - El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, ha afirmado que si Junts este viernes vota 'no' en el Congreso a los decretos de vivienda del Gobierno será "un error garrafal", en reacción al rechazo de Junts a estos textos y su petición de retirada y de que se elabore uno nuevo.

En una entrevista de 3Cat de este jueves por la noche, recogida por Europa Press, ha definido de "sorprendente" el comunicado de Junts y llama a esperar a ver qué pasa finalmente este viernes, ya que cree que el documento tampoco es claro con respecto a su posición, dice.

"Es un error garrafal porque defender los intereses de Catalunya también es defender los intereses de las personas que en estos momentos lo están pasando muy mal", y defiende que es un decreto que se ha negociado con fuerzas políticas que piensan de manera muy diferente y que han tomado la decisión de ponerse de acuerdo en algunos puntos.