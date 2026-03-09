Moret (PSC) afirma que el Gobierno ya dijo "todo lo que tenía que decir" del IRPF en la bilateral

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el Gobierno "ya ha dicho todo lo que tenía que decir" en relación con la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat en el acuerdo de la comisión bilateral entre ambos gobiernos del pasado julio.

Que haya avances en la recaudación del IRPF es la principal reivindicación de ERC para negociar con el Govern los Presupuestos, y preguntada en una rueda de prensa este lunes, Moret ha dicho que en este acuerdo ya "queda claro cual es la apuesta clara" para desarrollar el nuevo modelo de financiación de Catalunya.

Ha afirmado que siguen trabajando con ERC para alcanzar un acuerdo, aunque ha advertido que este elemento --la recaudación del IPRF-- "es evidente que requiere de unas formas, unos modelos, unas metodologías y unos tempos que en estos momentos no son posibles" con la inmediatez que piden los republicanos.

Sin embargo, ha reiterado el compromiso del Govern y del presidente, Salvador Illa, específicamente con esta cuestión: "El propio presidente ya dijo en una declaración pública que es un tema que vamos a abordar y que vamos a trabajar para que se produzca, pero necesita su tiempo. Es muy complejo".

"El IRPF no es algo mágico de un día para otro", y ha señalado que se requerirán modificaciones legislativas en el Congreso de los Diputados y fortalecer la Agència Tributaria de Catalunya (ATC), entre otros avances.

OTROS ESCENARIOS

Moret ha descartado valorar otros escenarios a que haya un acuerdo con los republicanos y, preguntada por si vería adecuado convocar elecciones si no se aprobaran unas nuevas cuentas públicas, ha respondido que apuestan por la estabilidad.

"Hablábamos de unas situaciones geopolíticas muy complejas que necesitan estabilidad, y para tener estabilidad necesitas un Govern con recursos y con un Presupuesto, porque el presupuesto es una herramienta para implementar y abordar las necesidades y problemas del país", ha añadido.

En referencia a la petición de los Comuns de aprobar la limitación de las compras especulativas de vivienda haya o no unas nuevas cuentas públicas, ha reiterado el compromiso del PSC con este acuerdo y ha dicho que es "una prioridad política" y un acuerdo con uno de los socios de investidura.

ACUERDO EN EDUCACIÓN

La portavoz socialista ha valorado también el acuerdo del Govern con algunos sindicatos educativos alcanzado este lunes, que ha considerado positivo y estratégico y que prueba que el Ejecutivo "ha escuchado y ha trabajado" con los sindicatos para avances, aunque ha advertido que cualquier mejora que se acuerde debe contar con recursos.

"Siempre decimos que cualquier medida, cualquier política pública que quiera hacer frente a los problemas de la ciudadanía necesita recursos. Y el instrumento más importante para dotar de estos recursos a los gobiernos son los Presupuestos", ha sostenido.