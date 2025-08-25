Moret (PSC) afirma que los gobiernos del PP no han estado "a la altura" en la gestión de incendios

El PSC invita a Pedro Sánchez a la Festa de la Rosa del 21 de septiembre

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado que los gobiernos autonómicos del PP no han estado "a la altura de las circunstancias" en la gestión de los incendios forestales en sus territorios.

En rueda de prensa este lunes tras la primera reunión de la ejecutiva del PSC del curso político, Moret ha asegurado que los populares "deben de asumir sus responsabilidades y sus competencias en plenitud, y asumir también cuáles son las respuestas adecuadas cuando se producen estas situaciones".

"El PP lo que hace, cuando debe afrontar estos hechos, es que cuando hay éxitos se los apuntan y se los suman a su gestión. En cambio, cuando hay errores, es culpa siempre nuestra, en este caso, del Estado", ha criticado, tras lo que ha apostado por la solidaridad territorial y la lealtad institucional.

Moret ha valorado "muy positivamente" la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar un pacto de estado contra el cambio climático, y ha subrayado que desde el PSC colaborarán para que sea una realidad.

FESTA DE LA ROSA

Ha explicado que el PSC está preparando el inicio del curso político que arrancará con la conmemoración de la Diada del 11 de septiembre y la celebración de la Festa de la Rosa el 21 de septiembre, a la que han invitado a participar a Pedro Sánchez, y esperan contar con su presencia.

Preguntada por cómo interpreta las palabras del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, diciendo que podría haber cambios a principios de este curso político, Moret ha respondido que respeta el posicionamiento de los líderes de otras fuerzas políticas, pero ha asegurado que el Gobierno tiene "recorrido" y ha deseado que acabe la legislatura.