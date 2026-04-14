Moret (PSC) defiende el cese de los ediles de Ripoll (Girona) que facilitaron las cuentas de Orriols

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido este martes que el PSC haya cesado a los dos ediles de Ripoll (Girona), Enric Pérez y Anna Belén Avilés, después de que estos pusieran su cargo a disposición del partido tras haberse abstenido en la votación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

"Siempre defendemos posiciones y planteamientos que apuestan por la convivencia, que apuestan por el respeto a la diversidad y no por las fuerzas políticas o posicionamientos que defienden todo lo contrario, en este caso, evidentemente, la confrontación y el odio", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Moret ha explicado que "otros dos compañeros" asumirán esta responsabilidad, sin especificar si serán las dos siguientes personas de la lista en las elecciones municipales de 2023.