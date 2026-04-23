Moret (PSC) pide defender por Sant Jordi valores como "el respeto, la diversidad y la convivencia"

La viceprimera secretaria del PSC y portavoz del partido, Lluïsa Moret, durante la Diada de Sant Jordi - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC y portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha asegurado que Sant Jordi es una jornada para defender valores como "el respeto, la diversidad y la convivencia".

En declaraciones este jueves ante la carpa del partido en Barcelona por Sant Jordi, también ha reivindicado el catalán como lengua de cohesión social, algo que asegura que se ve en el proceso de regularización de inmigrantes.

Ha sostenido que la lengua debe generar derechos y oportunidades, pero también "nuevas responsabilidades" a quienes llegan a Catalunya.