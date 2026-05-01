Moret (PSC) señala que los trabajadores dedican "una parte muy importante" del sueldo a la vivienda

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, en la manifestación por el 1 de Mayo - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha señalado que, actualmente, "muchos trabajadores y trabajadoras dedican una parte muy importante de sus salarios, de sus sueldos, a poder aceptar y mantener un hogar digno".

En declaraciones a la prensa en la manifestación del 1 de Mayo en Barcelona este viernes Moret también ha advertido que "poner en cuestión la democracia es poner en cuestión los derechos de los trabajadores", tras asegurar que estos derechos están amenazados.

La dirigente también ha hecho un llamamiento a la unidad de las fuerzas progresistas y ha insistido en que la prioridad actual debe ser "detener a quienes basan su estrategia política en el sectarismo y en la confrontación".