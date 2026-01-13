Morillas (Cidob) ve "poco realista" la estrategia a largo plazo de Trump para mantener su fuerza

El director del Cidob, Pol Morillas, y las analistas e investigadoras Anna Ayuso, Melisa Salmerón en una sesión sobre Venezuela - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Cidob, Pol Morillas, ha asegurado que ve "poco realista" la estrategia a largo plazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener su fuerza, ante el crecimiento de China a nivel global.

Así se ha pronunciado este martes en una sesión organizada por el 'think tank' sobre 'Trump, Venezuela y las derivadas geopolíticas de la doctrina "Donroe', junto con los analistas e investigadores Anna Ayuso, Melisa Salmerón y Salvador Martí.

Morillas ha sostenido que Estados Unidos concibe el crecimiento de China como un movimiento imparable, por lo que cree que lo que Trump puede hacer es "mantener su propia influencia y fuerza indestructible".

Sin embargo, considera que es una visión poco realista en el largo plazo ya que, para la contención de China, Estados Unidos se ha enemistado con "India, Japón, Filipinas y países que han estado en su bando" y su zona de influencia.

MUCHOS LIDERAZGOS Y OPOSICIÓN "ATOMIZADA"

Por su parte, Melisa Salmerón considera que dentro del actual régimen venezolano hay muchos liderazgos y la oposición está "bastante desmantelada, muy atomizada", y ha añadido que ha generado muchas dudas el hecho de que Trump no haya contado con la opositora María Corina Machado para liderar el país tras la intervención estadounidense.

Además, ha planteado la posibilidad de que haya una guerra civil o un episodio de violencia interno debido a que la celebración de unas elecciones y una transición implicaría la desaparición o incluso la captura por parte de Estados Unidos del ministro de Interior de Venezuela, Diosado Cabello, y del de Defensa, Vladimir Padrino.

La investigadora del Cidob Anna Ayuso ha reclamado que Europa no entre en la lógica transaccional de Estados Unidos, sino que impulse una alternativa basada en las instituciones internacionales ante es "desmantelamiento del sistema" por parte del Ejecutivo de Trump.

Por su parte, el investigador Salvador Martí ha sostenido que tiene la sensación de que, si hay alguna intervención en Cuba, China "lo va a dar por perdido", y ha defendido que lo que se puede hacer contra la política de Trump es defender las libertades, la convivencia y el diálogo desde el mundo local.