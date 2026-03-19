Mossos activa sus unidades subacuática y marítima para buscar a un joven desaparecido en Barcelona

Archivo - Unidades de la Policía Marítima de los Mossos d’Esquadra - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han activado este jueves la unidad Subacuática y Marítima en el dispositivo de búsqueda de un joven estudiante de Chicago desaparecido en Barcelona desde la madrugada del lunes, cuando fue visto por última vez al salir de una discoteca de la zona de la Vila Olímpica, según apuntan fuentes policiales a Europa Press.

El dispositivo se inició este miércoles, cuando también se activó el helicóptero de la policía catalana y la subacuática, cuyos agentes peinaron la zona donde fue visto por última vez, ya que una de las hipótesis es que haya podido caer al mar.

La policía catalana abrió una investigación tras recibir la denuncia la madrugada del miércoles.

Además, la familia del joven difundió a través de las redes su desaparición, con una descripción del chico y su rostro para facilitar el hallazgo.

Concretamente, es la Unidad de Investigación del Eixample quien lidera la investigación y se mantiene abierta cualquier línea para esclarecer los hechos.