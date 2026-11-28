Archivo - Patrullaje de Mossos d'Esquadra, a 7 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El dispositivo potencia el patrullaje a pie como herramienta de proximidad BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han activado el Plan de Navidad para reforzar la presencia policial en las calles, prevenir robos y ciberestafas y garantizar la seguridad durante las fiestas navideñas, han informado en un comunicado este sábado.

El dispositivo estará vigente hasta el 11 de enero de 2027 y tiene como objetivo dar respuesta al incremento de la actividad comercial, de la movilidad de personas y mercancías y de la concentración de personas en espacios de alta concurrencia, en el marco de las campañas comerciales de estas fechas.

Los Mossos reforzarán la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta policial en los principales ejes comerciales, centros urbanos, mercados, ferias, espacios de ocio e infraestructuras de transporte en toda Catalunya.

También se contempla una especial atención a las actividades festivas y los acontecimientos que pueden generar una elevada concentración de personas, como las cabalgatas de Reyes, las celebraciones de Nochevieja y los mercados navideños.

Este plan pone especial énfasis en el patrullaje a pie preventivo como herramienta de proximidad policial y pretende prevenir y reducir los delitos que se pueden producir con más frecuencia, especialmente los hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza, estafas y otras modalidades delictivas.

ESTAFAS Y CIBERDELINCUENCIA

El incremento de las compras en línea durante este periodo también comporta un aumento de los riesgos relacionados con las estafas y la ciberdelincuencia, por lo que la policía reforzará las actuaciones de prevención y concienciación dirigidas a la ciudadanía.

En el 2025 se produjeron 78.969 estafas virtuales (7.529 durante el periodo de Navidad), y los agentes también mantendrán contactos con asociaciones comerciales, empresas, mercados y centros comerciales para compartir recomendaciones preventivas, recoger información de interés policial y detectar de manera precoz posibles riesgos.

VIOLENCIAS SEXUALES Y MOVILIDAD

El dispositivo reforzará la vigilancia preventiva en los espacios de elevada concentración de personas para garantizar el desarrollo normal de las actividades, y también se potenciarán las medidas orientadas a prevenir y detectar situaciones que puedan afectar a la convivencia y la seguridad, con especial atención en las violencias sexuales.

Además, los Mossos adoptarán medidas de vigilancia y regulación del tráfico para favorecer la seguridad en la red viaria, y se reforzará la prevención de los riesgos asociados al transporte, el almacenamiento y la distribución de mercancías, con especial atención a los robos en vehículos, áreas de servicio, zonas logísticas, centros de distribución y empresas.

El Plan de Navidad cuenta con la colaboración de las policías locales, los vigilantes municipales y los servicios de seguridad privada, y los Mossos recuerdan que el dispositivo se lleva a cabo teniendo en cuenta que se mantiene el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, por lo que se mantendrán e intensificarán las medidas preventivas en puntos de interés.