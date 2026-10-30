Mossos activará su nivel máximo para "blindar" Barcelona ante una nueva convocatoria de 'Blocus'

Disturbios del pasado 24 de octubre en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

SABADELL (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra prevén activar un dispositivo de nivel 4 (el máximo ante movilizaciones en la vía pública) con el objetivo de "blindar" Barcelona ante una nueva convocatoria de 'Blocus' este sábado en diversos puntos de la ciudad a partir de las 17.00 horas, después de que el día 24 se produjeran disturbios y saqueos en comercios de la capital catalana que se saldaron con 133 detenidos y más de 600 identificados.

Según han explicado fuentes policiales a Europa Press este viernes, el dispositivo está coordinado con Guàrdia Urbana y contempla ampliar "de largo" el número de efectivos que integraron el operativo del pasado sábado (unos 300).

El objetivo inicial será llevar a cabo el máximo de identificaciones en el transporte público, ya que muchas de las personas identificadas el pasado sábado provenían de ciudades de la corona metropolitana.

Tras el cierre de 4 canales de Telegram con más de 3.000 miembros, los Mossos ahora monitorizan unos 10 sin "prácticamente actividad"; no obstante, apuntan que el escenario de la semana pasada les obliga a activar un dispositivo de este calibre ante posibles nuevos disturbios tras detectar convocatorias a las 17.00 en plaza Catalunya y en paseo Lluís Companys, y a partir de las 20.00 en Passeig de Gràcia.

El operativo de dirigirá desde un Cecor central en el Complex Central de Egara en Sabadell (Barcelona), coordinado con el Cecor de la calle Lleida de Barcelona y de diversas ciudades en las que también existe la posibilidad de que haya convocatorias de 'Blocus'.

En este sentido, la policía catalana tiene constancia de convocatorias que empiezan este viernes por la tarde en Blanes, Terrassa, Reus y El Vendrell, y este sábado en Lleida, Badalona, Igualada, Mataró, Girona, Terrassa, Gavà, Figueres y Platja D'Aro.

En estas ciudades también se prevé un dispositivo para dar cobertura en caso de altercados, aunque fuentes del cuerpo advierten que la única convocatoria que fructificó fue la de la capital catalana el día 24, y que las réplicas en otras ciudades no han contado con ningún participante y no se han registrado incidencias.

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