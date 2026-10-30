La Guardia Civil detiene en Picanya (Valencia) al fundador de Blocus España detrás de los actos de pillaje - GUARDIA CIVIL

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este viernes en Picanya (Valencia) al "presunto fundador y principal impulsor" en España del movimiento Blocus, al que vincula con las convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos en comercios y actos violentos.

Al investigado se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones, según ha informado la Guardia Civil.

La investigación se relaciona con los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, en el que alrededor de 500 personas participaron en los altercados. Además, la detención se ha producido mientras se preparaba una nueva movilización para el este sábado, 31 de octubre.

La Guardia Civil asegura que el detenido difundió desde su perfil en Telegram un vídeo en el que aparece un encapuchado que se autoproclama líder de Blocus. Además, el detenido se presentaba en redes como responsable del movimiento en España.

Los hechos investigados podrían constituir delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción.

La actuación ha permitido identificar al presunto principal promotor en apenas unos días, antes de la nueva movilización anunciada para el 31 de octubre en varios lugares de España.

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