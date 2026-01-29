Mossos busca a una persona relacionada con el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están buscando a una persona que presuntamente está relacionada con el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida) este miércoles, que dejó a dos personas heridas menos graves y otras dos leves.

Según confirman fuentes de la policía catalana a Europa Press, han registrado una denuncia respecto a esta persona, que consta como desaparecida, y que todavía no se sabe si es el propietaria de la finca, pero los mossos indican que "podría haber tenido intenciones suicidas".

Los hechos sucedieron por la mañana y los Bombers de la Generalitat activaron hasta 24 dotaciones terrestres para asegurar la zona y liberar a una persona que quedó atrapada bajo los escombros, después de que esta casa sufriera un "colapso estructural".