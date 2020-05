Los Mossos buscan al líder de Okupa Casa Cádiz de Barcelona por presuntos abusos sexuales

Lagarder Danciu ha interpuesto una querella por injurias y calumnias

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra trabajan para localizar al hasta ahora líder de la Casa de Cádiz de Barcelona --un proyecto okupa donde viven personas sin hogar en el barrio de la Sagrada Família--, Lagarder Danciu, después de que haya sido denunciado por presuntos abusos sexuales.

La policía catalana ha explicado a Europa Press que hay dos causas contra Danciu, la primera del 18 de abril cuando una mujer que vive en la Casa de Cádiz denunció en dependencias policiales que le había robado y días después lo denunció judicialmente por supuestos abusos sexuales, en un procedimiento que se encuentra pendiente de resolución.

El segundo hecho se remonta a este lunes, cuando un joven de 19 años que también vive en el mismo local fue a dependencias policiales y lo denunció por presuntos abusos sexuales, por lo que los Mossos están buscando a Danciu para trasladarlo a dependencias policiales y tomarle declaración.

Precisamente este mismo lunes Casa Cádiz emitió un comunicado en Twitter asegurando que Danciu ha abusado "sexualmente de manera continuada" de una de las personas que ocupan la casa --el chico de 19 años, según ha podido saber Europa Press--, y también explicó que lo han expulsado.

"Desde la Casa se da apoyo plenamente a la persona agredida, ya que las agresiones y los abusos no tienen cabida dentro del proyecto que Okupa Casa Cádiz significa", añaden, y aseguran que el proyecto sigue vivo y dinámico.

DANCIU RESPONDE

Danciu, muy activo en redes sociales, ha anunciado este martes que ha denunciado a las personas que han organizado un "brutal acoso" contra él ante el Juzgado de Guardia de Barcelona por presuntas calumnias e injurias.

"Me siento muy dolido por todo y no sé si podré levantarme del dolor que me ha causado todo esto", ha escrito el activista en sus redes sociales, que ha asegurado, textualmente, que no es un violador ni ha abusado sexualmente de ninguna persona en su vida.