Los Mossos denuncian a un hombre por causar 4 incendios en Sant Feliu de Guíxols (Girona)

GIRONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un hombre de 55 años como presunto autor de 4 delitos de incendio en Sant Feliu de Guíxols (Girona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

Los incendios, todos ellos intencionados, se registraron entre el 5 y el 16 de agosto en la zona rústica de Sant Amanç, en la población de Sant Feliu de Guíxols, donde además de haber árboles y matojos también hay viviendas.

Se trataba de pequeños focos en zonas de matojos y hierbas, no susceptibles de alcanzar áreas forestales, y todos ellos iniciados después de las 20.00 horas.

Los focos tenían la "intención clara" de provocar pequeños incendios, pero en ellos no se usó ningún tipo de acelerador, aclaran los Mossos, por lo que pudieron ser extinguidos rápidamente.

A raíz de estos hechos se inició una investigación para determinar la autoría, así como un dispositivo de vigilancia de la zona afectada, un espacio muy acotado, en el que participaron efectivos de la Unidad de Investigación de Mossos, Agents Rurals y Policía Local de Sant Feliu de Guíxols.

Finalmente, los mossos identificaron a este hombre, sin antecedentes, que vive en una barraca próxima y que ya había tenido problemas vecinales como el presunto autor, y que ahora tendrá que comparecer en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Sant Feliu de Guíxols cuando le sea requerido.