Los Mossos desarticulan un grupo de multireincidentes que robaban con el "método de la mancha"

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un grupo criminal multireincidente en Caldes de Montbui (Barcelona) especializado en robos mediante el "método de la mancha", consistente en manchar a la víctima sin que se dé cuenta y mientras se la ayuda a limpiarse, se le roba.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado este jueves, los detenidos son un hombre de 52 años y tres mujeres de 38, 42 y 49, como presuntos autores de los delitos de hurto y pertenencia a organización criminal.

Tras el aviso de la Policía Local de Caldes de distintos robos, los Mossos identificaron un vehículo con los sospechosos, en el que encontraron material que usaban para las sustracciones como pelucas, gafas de sol, espráis y pintura.

Habrían cometido 4 hurtos y 1 en grado de tentativa, y no se descarta vincularles a otros delitos.

Buscaban robar, especialmente, a mujeres de avanzada edad, y han pasado este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Granollers (Barcelona).