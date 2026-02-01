Los Mossos desmantelan una red que explotaba sexualmente a mujeres en Barcelona y París (Francia)

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer y mantienen bajo investigación a otras 8 personas tras desmantelar una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en prostíbulos clandestinos de Barcelona y París (Francia), han informado en un comunicado este domingo.

El entramado estaba dirigido por una mujer junto a su pareja sentimental y su madre, quienes contaban con la colaboración de otras mujeres para ejercer el rol de controladoras en los pisos ubicados tanto en la capital catalana como en otras ciudades europeas.

La investigación de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos comenzó en septiembre de 2024, después de recibir la denuncia de una trabajadora.

EXPLOTACIÓN Y CONTROL INTERNACIONAL

Las mujeres eran obligadas a prostituirse contra su voluntad con total disponibilidad horaria, permaneciendo sometidas a un sistema de cibercontrol mediante la instalación de circuitos cerrados de videovigilancia y sonido en los domicilios.

Los agentes han acreditado que la líder del grupo llegó a gestionar unos 70 anuncios simultáneos en portales de Internet, ofreciendo servicios sexuales en países como España, Italia, Luxemburgo, Alemania, Suiza y Francia.

La organización captaba a las mujeres con falsas promesas de mejores condiciones económicas, para después imponerles deudas desorbitadas por el traslado y obligarlas a vender o consumir drogas con los clientes si estos lo solicitaban.

Durante la explotación policial del pasado 13 de enero los investigadores realizaron tres entradas en Barcelona, donde intervinieron quince teléfonos móviles y material documental que está siendo analizado por las autoridades judiciales.