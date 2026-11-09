Mossos desplegará 9.000 efectivos ante un nivel "máximo" de riesgo con piquetes y disturbios

Archivo - Cordón policial de la Brigada Mòbil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra en una concentración - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra desplegarán 9.000 efectivos (un 50% más respecto a una jornada habitual) de cara a la huelga general de este miércoles en Catalunya, un dispositivo que la Comissaria General d'Informació (CGI) prevé de "máximo" nivel de riesgo (un 4 sobre 4) ante la posibilidad de piquetes informativos a primera hora y disturbios y altercados tras las manifestaciones de la tarde.

Según fuentes policiales, el total de efectivos trabajarán desde la noche del martes al miércoles en cuatro turnos, el último cuando finalicen los posibles disturbios que se puedan generar tras la gran movilización de la tarde, que en Barcelona puede superar las 50.000 personas.

No obstante, desde las primeras horas de la jornada se prevén incidencias "graves" en las principales carreteras de Catalunya (AP-7, C-58, C-17, C-32 y las Rondas de Barcelona), en cuyas vías podrá haber cortes de tráfico que generarán afectaciones desde las 6 o 7 horas.

Las áreas regionales de Trànsit de todo Catalunya estarán en constante comunicación desde el CECOR central y desde el Centro de Información Viaria de Catalunya (CECAT), donde se monitorizarán todos los posibles cortes de carreteras.

PIQUETES INFORMATIVOS

Además, la policía catalana también contempla posibles incidencias con los piquetes informativos en centros logísticos, puertos y el Aeropuerto de Barcelona, por lo que recomiendan a la población que calculen sus trayectos para evitar el colapso de las vías.

Por este motivo los Mossos estarán pendientes durante toda la jornada por posibles piquetes que se pueden desplazar de un lado a otro, y también de que estos tengan el mero objetivo de informar y no de impedir la entrada al sector que no secunde la huelga.

ALTERCADOS Y DISTURBIOS

Una de las principales preocupaciones de los Mossos es que, tras las marchas de la mañana y, especialmente después de las movilizaciones de la tarde, haya "grupos combativos" que aprovechen el gran volumen de gente para generar disturbios y altercados contra las líneas policiales.

De hecho, se activará el nivel 4 porque desde la CGI ya contemplan la posibilidad de que este tipo de grupos quemen contenedores, construyan barricadas y lancen objetos contra los agentes de orden público de la policía catalana.

Así, las mismas fuentes han afirmado que la Brimo y Arro trabajará para evitarlo y, en caso de ser necesario, se podrá hacer uso de la defensa policial y del gas OC (gas pimienta) siempre y cuando la situación lo requiera.

'BLOCUS'

Tras dos semanas con la mirada puesta sobre el fenómeno 'Blocus', desde la CGI no prevén que este tipo de grupos se estén organizando para delinquir en el marco de la huelga general, aunque no descartan que haya gente que aproveche para "infiltrarse" en las concentraciones y acaben practicando saqueos, tal como pasó en febrero de 2021 con las protestas por la detención del rapero Pablo Hasél.

Por este motivo, las mismas fuentes añaden que la estrategia del dispositivo policial no será como la del pasado 31 de octubre en Barcelona para evitar una nueva jornada de disturbios de 'Blocus' y en la que se practicaron más de 2.200 identificaciones con filtros en el transporte público y en los principales ejes comerciales.

No obstante, el máximo nivel de alerta en dispositivos como el de este miércoles sí que contempla que los agentes de orden público, paisano o de la Unidad de Seguridad Ciudadana puedan identificar a determinados manifestantes para retirar elementos pirotécnicos y otro tipo de objetos que ayuden a desembocar en disturbios.

"QUEJA GENERALIZADA"

Desde la policía catalana trabajan para que este miércoles puedan confluir el derecho a huelga con el de libre circulación de la gente que decida no secundarla, aunque los Mossos reconocen estar ante un escenario distinto a anteriores huelgas generales en Catalunya.

Si en otras convocatorias las reivindicaciones se enmarcaban en el ámbito laboral, la policía catalana cree que la de este miércoles se debe a una "queja generalizada" por un descontento social, con el acceso a la vivienda y la subida de sueldos como demanda, por lo que creen que no hay un objetivo concreto que obligue a los efectivos policiales a proteger o vigilar.

Pese a esto, la situación en otros países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos y Albania, entre otros, puede complicar la jornada de huelga de este miércoles por el efecto "espejo" de la polarización que se está viviendo en Europa.