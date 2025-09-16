Mossos detiene a un hombre en Cervera (LLeida) por robar de forma violenta un bolso a una mujer

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a un hombre de 31 años como presunto autor de un robo con violencia al quitarle el bolso a una mujer que salía de un portal y huir en su vehículo, informan en un comunicado este martes.

El hombre --que iba tapado con un pañuelo-- fue interceptado en el punto kilómetrico 489 de la A2 en Castellnou de Seana (Lleida), después de que los agentes detectaran unos metros atrás un vehículo "sospechoso" con un único ocupante.

En el interior del vehículo localizaron el bolso robado, un cuchillo, un hacha y una pistola de aire comprimido de apariencia real, por lo que fue detenido y pasó a disposición judicial este lunes.