Mossos detiene a 5 ladrones que acababan de robar tres neumáticos de un coche en Cervera (Lleida)

Coche interceptado con las tres ruedas robadas - MOSSOS

LLEIDA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado a cuatro hombres de entre 18 y 20 años, y a una menor de edad, por presuntamente robar tres neumáticos de un coche que estaba estacionado en la calle Esperanto de Cervera (Lleida), informan en un comunicado.

Tras ser alertados, los mossos iniciaron la búsqueda del vehículo con el que huyeron los sospechosos, que fue interceptado en la A-2 en dirección Lleida mientras circulaba a "alta velocidad".

Durante el registro, la policía localizó las tres ruedas y constató que se trataba de los ladrones, ya que tenían uno de los neumáticos encima suyo, herramientas para desmontarlos y las manos manchadas de grasa, por lo que fueron arrestados y posteriormente quedaron en libertad con obligación de presentarse ante el juez.