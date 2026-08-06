Los Mossos detienen a un hombre por robar a personas mayores en Gavà y Viladecans (Barcelona)

Una de las víctimas, con lesiones provocadas a raíz del robo - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 3 de agosto a un hombre de 37 años como presunto autor de 2 delitos de robo con violencia y lesiones a 2 personas de edad avanzada en Gavà y Viladecans (Barcelona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

El detenido, que ejecutó los robos el 20 de julio en Gavà y el 27 en Viladecans, aprovechó la situación de vulnerabilidad de las víctimas para sustraerles dinero y objetos personales, provocándoles lesiones.

Las declaraciones de las víctimas y las cámaras de videovigilancia pudieron identificar al hombre, que tiene 5 antecedentes de la misma tipología y ya ha pasado a disposición judicial.