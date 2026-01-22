Los Mossos detienen a un joven en Salt (Girona) por robar en dos domicilios la misma noche

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Salt (Girona), detuvieron el 19 de enero a un joven de 23 años en el citado municipio como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en domicilios y por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

Esa noche, los mossos recibieron un aviso por la activación de una alarma en un edificio público de la ciudad y, al llegar, vieron a un hombre huir por el patio interior; horas más tarde, recibieron otro aviso por otro posible robo en la calle Major y comprobaron que el domicilio en cuestión daba a la calle Àngel Guimerà, la misma por la que había escapado el sospechoso.

Finalmente, los agentes localizaron al hombre, al que ya conocían de detenciones anteriores, y durante su registro localizaron diversas herramientas, documentación de las víctimas y del domicilio de la calle Major, tarjetas de crédito y objetos de valor, por lo que fue detenido.