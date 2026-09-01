Los Mossos detienen a 2 menores presuntamente relacionados con el asesinato de Manresa (Barcelona)

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - ARCHIVO

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 2 menores de edad presuntamente relacionados con el asesinato de un hombre en Manresa (Barcelona) la madrugada de este martes, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Sobre las 5.00 horas de este martes, un hombre ha llamado al 112 alertando de que había una persona herida por arma blanca en la calle de este municipio, y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido el caso.

El Ayuntamiento de Manresa ha decretado un día de duelo y ha convocado un minuto de silencio el miércoles a las 12.00 horas.