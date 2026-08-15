Los Mossos investigan unos tiros en el Bon Pastor de Barcelona este sábado por la madrugada

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan unos tiros en el barrio del Bon Pastor, en Barcelona, tras recibir este sábado a la 1.00 de la madrugada varios avisos de sonidos "compatibles con armas de fuego" a través del teléfono 112.

Dotaciones de los Mossos se desplazaron al lugar de los hechos y localizaron vainas en el suelo, según ha avanzado 'El Caso' y ha podido confirmar Europa Press.

La policía no ha localizado al autor o autores ni tampoco tiene constancia de heridos.