Los Mossos investigan un tiroteo con un herido grave en Llagostera (Girona)

GIRONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo ocurrido este lunes por la tarde en Llagostera (Girona) que se ha saldado con un herido grave, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado fuentes de Mossos, el suceso se ha producido sobre las 19.30 horas en la calle Roser por causas que ahora se investigan y una persona ha sido trasladada a un centro hospitalario en estado grave, aunque no se teme por su vida.

Hasta la zona se han desplazado varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana y efectivos de ARRO de Mossos d'Esquadra y, por el momento, hay 5 personas "controladas" y no se descarta su detención dependiendo de su grado de implicación en estos hechos, según la policía.