Los Mossos investigan un tiroteo sin heridos entre dos grupos de personas en Nou Barris (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando un tiroteo sin heridos entre dos grupos de personas que se ha producido este domingo a las 4.50 de la madrugada en la calle Almansa de Nou Barris, en Barcelona.

Según ha avanzado 'El caso' y han confirmado fuentes del cuerpo policial a Europa Press, el incidente se ha producido tras una pelea en la que un integrante de uno de los dos grupos ha sacado un arma de fuego y ha efectuado diversos disparos.

Los participantes de la pelea han huido y han dejado abandonados dos vehículos que los Mossos están analizando para tratar de encontrar alguna pista que ayude a identificar y detener a los implicados.