Mossos y policía local detienen a 2 hombres por robo en una masía en Santa Cristina d'Aro (Girona)

Algunos de los objetos robados por los ladrones - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local detuvieron el pasado 3 de agosto a dos hombres de 47 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una masía de Santa Cristina d'Aro (Girona), han informado los Mossos en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron la noche del 2 de agosto en una masía que dos familias habían alquilado para las vacaciones, cuando se encontraban en la zona de la piscina mientras los menores ya dormían dentro del domicilio.

Los ladrones entraron por una puerta de la parte posterior y se llevaron una bolsa con documentación personal, un reloj de alta gama, dos ordenadores portátiles, dos teléfonos móviles, dos calculadoras, un perfume, joyas pequeñas, una cartera negra con unas 100 libras esterlinas y dos altavoces portátiles.

La Policía Local de Santa Cristina encontró al día siguiente algunos de los objetos robados en un descampado, y sobre las 5 de la tarde, los locales de Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'Agaró identificaron a los hombres en la avenida de este último municipio, que llevaban con ellos la cartera y los altavoces.

En la casa de los presuntos ladrones encontraron más objetos que ya han sido devueltos a sus respectivos propietarios, y, con varios antecedentes penales, pasan este miércoles a disposición judicial.