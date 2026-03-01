Los Mossos presentarán en el MWC la 'Sala del Futur', nuevo modelo de coordinación policial

Agentes de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra presentarán en el Mobile World Congress 2026, que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, la 'Sala del Futur', una nueva sala de coordinación policial diseñado para dar una respuesta "más eficaz, ágil y tecnológica a los nuevos retos de seguridad y emergencias".

La nueva sala es más robusta y "plenamente interconectada" adaptándose a un contexto global en el que las emergencias requieren respuestas rápidas, integradas y de gran capacidad tecnológica, informa el cuerpo en un comunicado este domingo.

Esta sala integra las capacidades presentadas en la pasada edición del MWC, como la Sala SICAM y añade un nuevo sistema para la gestión cojunta de los medios aéreos y marítimos, reforzando la coordinación operativa entre unidades.

Uno de los elementos centrales es la gestión avanzada de imágenes operativas, incorporando tecnología para "absorber, ordenar y analizar inteligentemente grandes volúmenes de datos visuales, mejorando la capacidad de respuesta en tiempo real".

TECNOLOGÍA AVANZADA

La 'Sala del Futur' se basa en arquitecturas redundantes y en la integración coherente de recursos terrestres, aéreos, marítimos y cibernéticos por tal de garantizar robustez y continuidad en situaciones adversas.

Por "primera vez" se incorpora una herramienta específica para integrar información procedente del ámbito digital y se presentará un prototipo desarrollado internamente que monitoriza en tiempo real incidentes, alertas y contenidos relevantes compartidos en redes sociales y otras plataformas.

PROTECCIÓN CONTRA DRONES EN AEROPUERTOS

Además, Mossos también estará presente en el estand del 'Aeroport del futur', donde se presentará una solución tecnológica para proteger a los aeropuertos ante el riesgo de vuelos de drones no autorizados, el sistema Kuppel.

Este sistema ofrece una respuesta integral basada en la detección y la "neutralización selectiva" cuando un dron pueda interferir de manera ilegal en un aeropuerto.