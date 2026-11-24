Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra han registrado un 30% más de denuncias por violencia de género en Catalunya en la última década, con una cifra anual de 14.350, que hasta el 31 de octubre de este año se sitúa en las 13.878 denuncias (un 4% menos que en el periodo de 2025, con 14.455), informan en un comunicado este martes.

Subrayan que la previsión de cierre del año 2026 evidencia que la tendencia general observada durante la última década sigue siendo "creciente", a pesar de alteraciones puntuales registradas durante los años de la Covid-19, que tuvieron un impacto directo en la movilidad de las personas y en los procesos de detección y denuncia.

Los datos forman parte del análisis policial elaborado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles 25 de noviembre, los cuales muestran que la violencia machista sigue representando una problemática "estructural" que requiere la implicación coordinada de todos los actores institucionales.

13.000 VÍCTIMAS Y MÁS DE 12.000 DETENIDOS

En los primeros diez meses de 2026, los Mossos han atendido a 13.194 víctimas de violencia machista, de las cuales 12.565 son mayores de edad (el 95,2%) y 629 son menores (el 4,8%), y se han detenido o investigado a 12.064 hombres por hechos relacionados con este tipo de violencia (98,4% son mayores de edad y 1,6% menores de entre 14 y 17 años).

Los Grupos de Atención a la Víctima realizan hasta este octubre seguimiento activo a 26.820 víctimas, una cifra que representa un incremento del 9,8% respecto al mismo período de 2025, cuando seguían 24.429 víctimas.

Del total de casos seguidos en la actualidad, 19.125 corresponden a víctimas que tienen alguna medida judicial de protección vigente, una cifra que representa el 71,3% de los seguimientos y, en cuanto a las medidas de seguridad activas, los Mossos mantienen protección policial sobre 139 mujeres con niveles de riesgo medio, alto o muy alto (de riesgo alto, 12 y muy alto, 6).

226 EFECTIVOS DEL CUERPO

Los Grupos de Atención a la Víctima disponen actualmente de 226 efectivos distribuidos por las comisarías de Catalunya y existen actualmente 136 dispositivos de control telemático activos para garantizar que se cumplen las prohibiciones judiciales de acercamiento impuestas a los agresores.

Durante 2026 se han solicitado 9.203 órdenes de protección en el marco de las denuncias presentadas, una cifra que representa el 66,3% del total de denuncias registradas (una variación mínima respecto al mismo período del año anterior, con un descenso del 0,3%).

AUMENTAN LAS AGRESIONES SEXUALES

Las tipologías delictivas más habituales siguen siendo los malos tratos en el ámbito del hogar, que representan el 37,5% de los hechos denunciados; las amenazas, con un 19,7%, y las rupturas de condena derivadas del incumplimiento de medidas judiciales de protección, que representan el 16,5% de las denuncias registradas.

Respecto al mismo período del año 2025, destaca "especialmente" el incremento en los delitos relacionados con la violencia sexual (sobre todo las agresiones sexuales, en un 10,4%) y también aumentan las detenciones ilegales (+16,3%); las coacciones (+6,6%); y los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, (+7,7%).

Explican que muchas de estas conductas están "estrechamente" relacionadas con dinámicas de dominación y control que ejercen los agresores sobre las víctimas.

Los delitos contra la libertad sexual representan el 5,6% de las denuncias de violencia machista, con 777 denuncias registradas y, en cuanto a las agresiones sexuales cometidas contra menores de 16 años en el ámbito de la pareja o expareja, representan el 4,7% del total de los delitos contra la libertad sexual denunciados en este ámbito (+5,7% respecto al año anterior).

LA PREVENCIÓN LLEGA A 29.000 PERSONAS

La prevención sigue siendo una de las principales herramientas para combatir las violencias machistas y durante los primeros diez meses de 2026 los Mossos han desarrollado 1.100 actividades preventivas, que han contado con la participación de 28.872 personas.

Las sesiones desarrolladas han abordado principalmente la violencia machista en el ámbito de la pareja y la expareja, las agresiones sexuales (especialmente las que se producen en entornos de ocio), y las nuevas formas de violencia ejercidas a través de los canales digitales.

6 FEMINICIDIOS EN 2026 y 25N

En lo que va de año, se han registrado seis feminicidios relacionados con la violencia machista en Catalunya, cuatro de los casos corresponden al ámbito de la violencia de género y dos al ámbito de la violencia doméstica.

Coincidiendo con la conmemoración del 25-N, la Generalitat impulsa la campaña institucional 'Ante las violencias machistas, actuamos', una iniciativa que pone el foco en la necesidad de una respuesta colectiva ante unas violencias que interpelan a toda la sociedad.

Para los Mossos, uno de los principales retos actuales en el abordaje de las violencias machistas es la proliferación de discursos negacionistas y de contenidos de desinformación que cuestionan la existencia de este fenómeno o minimizan su impacto.