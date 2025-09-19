Mou-te per Barcelona rechaza la nueva ley del taxi que "expulsará progresivamente" los VTC

Archivo - Un taxista - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Lamenta que "reduce la libre elección del consumidor"

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mesa 'Mou-te per Barcelona' ha rechazado la nueva ley del taxi de la Generalitat porque "expulsará progresivamente" los servicios de los vehículos de transporte con conductor (VTC) con licencia urbana en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Así ha reaccionado este viernes en un comunicado al proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas que la Generalitat está preparando y presentó al Consell del Taxi este martes.

El proyecto, que cuenta con un plazo de entrada en vigor aproximado de finales de 2026, comportará la desaparición de 600 de los cerca de un millar de VTC que operan en la zona.

"No disponer de VTC limita la diversificación de la movilidad urbana, reduce la libre elección del consumidor y frena la innovación en la prestación de servicios con conductor", ha señalado la mesa, que ha asegurado que el taxi ya tiene un marco legal sólido.

Así, la mesa ha reclamado a la Generalitat que apueste por "una regulación equilibrada y adaptada a las necesidades reales de una ciudad tan dinámica e internacional" como la de Barcelona.

BOLT, CABIFY Y UBER: EN LA MESA

En mayo, Bolt, Cabify y Uber se adhirieron a 'Mou-te per Barcelona', una iniciativa que quiere expresar su "preocupación y desacuerdo" con las políticas de movilidad impulsadas por el gobierno de Jaume Collboni.

Algunas de las entidades que forman parte de la mesa son: Acave, Anesdor, Barcelona Oberta, Consell de Gremis, Fecav, Foment del Treball, Gremi de Garatges, Fecavem, el Gremi del Motor y la Mobilitat de Barcelona y Pimec Bcn.