Moventis nombra a Jordi Castells nuevo director general

El nuevo director general de Moventis, Jordi Castells - MOVENTIS

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Moventis ha nombrado a Jordi Castells nuevo director general de la compañía en el marco de su Jornada Anual, según ha informado este lunes la compañía a través de un comunicado.

Castells releva a Juan Giménez, que pasa a ser asesor de Dirección General y del Consejo de Administración, cargo que afronta con "la misma ilusión por seguir aportando" después de una etapa de más de tres décadas ligada al crecimiento y consolidación del grupo desde la dirección, ha afirmado.

Jordi Castells, ingeniero de Caminos e ingeniero industrial por la UPC, se incorporó a Moventis en 2009 y ha ocupado cargos de responsabilidad en operaciones, desarrollo de negocio y dirección de distintas sociedades del grupo.

En los últimos años, ha liderado las divisiones B2B y B2C, encabezando proyectos en mercados internacionales como el de Arabia Saudí, responsabilidad que mantendrá al tratarse de un mercado estratégico para la compañía.

"El reto es crecer con excelencia operativa, innovación y foco en el cliente, consolidando nuestra posición en los mercados donde ya somos referencia y desarrollando nuevas oportunidades en movilidad, turismo y tecnología", ha dicho Castells.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA OPERATIVA

En el ámbito directivo, Moventis ha incorporado a Ian Livesey, procedente de TUI, para dirigir las divisiones B2B y B2C, sustituyendo a Castells, además de Josep Prat, que se suma como director de agencias en una posición de nueva creación y Víctor Martí Pierre, que asume la dirección financiera.

Ramon Palau continuará como Gerente en España, Gregory Carmona en Francia y Jorge Azevedo en Portugal, mientras que Elena Aguarta estará en asuntos regulatorios; Júlia Farré, en desarrollo de negocio y Sandra Llunell, en experiencia del consumidor.

En la estructura operativa, Christian Busquets asume la gerencia de Moventis Sarfa, Enric Fauste amplía funciones al frente de Moventis Casas, Borja Trapote dirigirá Moventis Llobregat y Júlia Gilavert continuará en Moventis Illes.