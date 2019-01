Movilidad complicada en Barcelona por las protestas de taxistas y VTC

Publicado 21/01/2019 11:22:25 CET

Las protestas de taxistas y vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Barcelona dificultan la movilidad este lunes por la mañana, con dos de las principales vías de la ciudad cortadas al tráfico.

Los taxistas mantienen en su cuarta jornada de huelga indefinida, el corte parcial de la Gran Via de les Corts Catalanes, donde han instalado sus vehículos en la calzada central entre las calles Entença y Bailèn, ha informado la Guardia Urbana.

Además, los conductores de VTC se han concentrado en la avenida Diagonal, donde han ocupado a primera hora dos carriles de la calzada central en sentido salida de la ciudad, desde la plaza Francesc Macià al Palau de Pedralbes.

Poco después han ampliado la protesta ocupando también un carril de la calzada central entre la calle Numància y la plaza Francesc Macià en sentido entrada.

Estos cortes han afectado al recorrido de varias líneas de autobús: en Gran Via las líneas D50, H12, V13, 7, 19, 24, 52, 54 y 62 no paran entre Balmes y el paso de Gràcia en ambos sentidos, y en la Diagonal no paran entre Francesc Macià y Palau Reial las líneas 6, 7, 33, 34, 63 y 67.

La Guardia Urbana ha recomendado a los ciudadanos que tengan que desplazarse por la ciudad que utilicen el Metro, para evitar las afectaciones en el tráfico.

CIUTADELLA

Los taxistas han decidido en una asamblea marchar desde la Via Laietana hasta el Parlament, y a las 11.00 horas se concentran a la entrada del parque de la Ciutadella.

Por este motivo se ha cortado la avenida del Marquès de l'Argentera y se realizan desvíos por la plaza Pla de Palau.