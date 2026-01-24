Muere una conductora tras chocar contra un jabalí en la N-340 en l'Ampolla (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 30 años murió el sábado por la noche tras chocar contra un jabalí en la N-340 en l'Ampolla (Tarragona), por lo que volcó y se salió de la vía.

La vecina de Alzira (Valencia) S.V.D. era la única ocupante del vehículo en el accidente, del que los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 21.35, informa este sábado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Es la segunda persona muerta este año en accidente de tráfico en la red viaria interurbana de Catalunya.