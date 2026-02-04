Muere el director de fotografía Tomàs Pladevall a los 79 años

Archivo - El director de fotografía Tomàs Pladevall recoge el Premio Gaudí d'Honor Miquel Porter en la celebración de los Premios Gaudí de cine catalán, en la Academia del Cine Catalán, a 6 de marzo de 2022, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de fotografía catalán Tomàs Pladevall, Premi Gaudí d'Honor 2022 y director de iluminación de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ha muerto a los 79 años, ha informado este miércoles la Acadèmia del Cinema Català en un apunte en sus redes.

"El maestro de la luz y Gaudí d'Honor Tomàs Pladevall nos ha dejado", ha asegurado la Acadèmia, que con este premio galardonó por primera vez con esta distinción a un director de fotografía.

Pladevall nació el 25 de noviembre de 1946 en Sabadell (Barcelona) y en su carrera trabajó con cineastas como Francesc Bellmunt, Pere Portabella, Bigas Luna, Jordi Cadena, Gonzalo Herralde, José Luis Guerín, Rosa Vergés, Josep Maria Forn, Ventura Pons, Carlos Benpar y Manuel Huerga, entre otros.

TRAYECTORIA

Además de más de una cincuentena de largometrajes, fotografió una setentena de producciones para televisión entre películas, capítulos de series y miniseries, más de 400 producciones cortas y decenas de obras de teatro, conciertos y espectáculos en vivo, como el caso de la dirección de iluminación de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Pladevall estudió Ingeniería Técnica y Diseño Industrial y se diplomó como Director de Fotografía por la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, y sus primeras experiencias con la cámara se remontan a la infancia gracias a la afición de su padre y la tradición de cine amateur en Catalunya.

Rodó en 1974 su primer largometraje de la mano de Francesc Bellmunt, 'Robin Hood nunca muere', con el que también trabajo en títulos como 'Canet Rock' y 'La nova canó', y también ha trabajado a lo largo de los años en 'Actrius' de Ventura Pons; 'El sopar' y 'El silenci abans de Bach' de Pere Portabella, y 'El jovencito Drácula' y 'Cineastes contra magnats' de Carles Benpar, entre muchas otras.

Retirado de los rodajes desde 2012, Pladevall mantuvo una trayectoria como docente en diversas universidades y escuelas, entre las que destaca la Escac, donde impulsó el Máster internacional de dirección de fotografía, y recibió galardones como el Premi Sant Jordi de Cinematografia 1999, dos Premis de la Generalitat al Millor Tcnic de l'Any en 1986 y 1987 y el Prisma de Honor 2013 de la AEC, la asociación española de directores de fotografía.