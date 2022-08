Muere el director teatral catalán Joan Ollé

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El director teatral catalán Joan Ollé ha fallecido este martes a los 66 años de un infarto, han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

Ollé (Barcelona, 1955) se inició como director de escena con los montajes de 'Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos' y 'Nocturn per acordió', dos espectáculos a partir de textos de Joan Salvat-Papasseit de la compañía Dagoll Dagom.

A finales de los 70 dirigió obras como 'No hablaré en clase' y 'Quan la ràdio parlava de Franco', para ya en los 80 montajes como 'Els Pledejaires', 'Crímenes y locuras del traidor Lope de Aguirre', 'Antígona' de Salvador Espriu, y 'Un any sense estiu'.

En los 90 dirigió montajes como 'Rossiniana', 'L'hora dels adéus' de Narcís Comadira, 'De poble en poble' --que recibió el Premi Ciutat de Barcelona 1996--, 'Así que pasen cinco años', y con el cambio de siglo dirigió otras obras como 'Víctor o els nens al poder', 'Fedra', la 'Crònica' de Ramon Muntaner, 'La plaça del Diamant' o la versión teatral de 'Soldados de Salamina' de Javier Cercas.

En televisión, junto al periodista Joan Barril, llevó a cabo 'L'illa del tresor', que consiguió en 2005 el Premi Nacional de Televisió y tuvo posteriormente una versión teatral.

INSTITUT DEL TEATRE

Fue profesor del Institut del Teatre de Barcelona, director del Sitges Teatre Internacional-Creació Contemporània (SITC) entre 1992 y 2001 y miembro de la dirección artística del Teatre Lliure

Fue apartado en febrero de 2021 de la docencia en el Institut del Teatre por acusaciones de presunto acoso sexual y abuso de poder, del que él se desvinculó y aseguró haber sido objeto de un "linchamiento injustificado".