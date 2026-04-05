Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Puig-reig (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre murió este sábado por la noche a causa de un incendio en su vivienda, situada en un primer piso de la calle de Llobregat de Puig-reig (Barcelona).

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 23.52 horas de esta sábado por parte de un vecino del edificio que advirtió de la posible presencia de una persona dentro del piso siniestrado, por lo que se desplazaron al lugar 6 dotaciones, informan los Bombers en un comunicado este domingo.

Los efectivos recorrieron las tres plantas del edificio advirtiendo a los vecinos para que se confinaran en casa mientras un binomio entraba al piso afectado en búsqueda del hombre.

Fue localizado refugiado en un baño e, inmediatamente, fue atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y emprendieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente falleció.

A causa del humo el SEM atendió a otra vecina del edificio que fue dada de alta en el lugar y, una vez apagado el incendio y ventilado el edificio, se ha permitido el retorno de los vecinos que habían salido de casa.