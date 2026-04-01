Muere un hombre mientras trabajaba en una empresa de Ripoll (Girona)

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha muerto la tarde de este miércoles mientras trabajaba en una empresa de áridos y hormigones de Ripoll (Girona), tras caer en una tolva de arena y quedar inconsciente.

En un comunicado de los Mossos d'Esquadra, han explicado que los agentes han recibido el aviso de ir hasta la carretera N-260a porque una persona había sufrido un accidente mientras trabajaba.

Los servicios médicos que se han desplazado hasta el lugar no han podido salvarle la vida y las causas del accidente se están investigando.

Hasta la empresa han acudido diversas patrullas de la Unitat de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comisaría de Ripoll, diversas dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), un helicóptero medicalizado y los Bombers.

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Ripoll y del departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, siguiendo los procedimientos habituales en caso de accidentes laborales con víctimas mortales.