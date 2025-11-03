Muere la menor de 11 años atropellada este domingo por un autobús de línea en Barcelona

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 11 años ha muerto este lunes por la tarde tras ser atropellada este domingo, hacia las 17 horas, por un autobús de línea en el centro de Barcelona, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El accidente fue delante del número 595 de la Gran Via de les Corts Catalanes y la niña fue trasladada al Hospital Sant Joan de Déu en estado grave.

El bus corresponde a la línea H12 Gornal / Besòs Verneda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado sus condolencias a la familia y amistades y ha reafirmado "su compromiso para continuar trabajando para reducir a las víctimas en los siniestros de tráfico".

Esta es la décima víctima mortal en accidente de tráfico en la ciudad este 2025.