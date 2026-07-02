Muere una menor de 17 años en un accidente de moto en la AP-7 en Castellví de Rosanes (Barcelona)

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 17 años y vecina de Gelida (Barcelona) que viajaba como pasajera en una motocicleta ha fallecido este jueves en un accidente en la AP-7 en Castellví de Rosanes (Barcelona) en sentido sur sobre las 00.10 horas.

Por causas que todavía se están investigando, una motocicleta con dos ocupantes ha sufrido una caída en la vía y, posteriormente, un camión ha atropellado mortalmente a la pasajera, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El conductor de la motocicleta resultó herido menos grave y fue trasladado al Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona), mientras que el conductor del camión ha resultado ileso.

A raíz del siniestro, se han desplazado 5 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 2 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 6 unidades y el apoyo psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En cuanto a la afectación vial, la AP-7 ha sido cortada en sentido sur hacia Tarragona hasta las 00.30 horas (manteniéndose un carril restringido hasta las 5) y, con esta víctima, son 71 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas, 30 de ellas motoristas.