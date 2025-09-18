Muere un motorista en un choque frontal con un coche en un camino en Vilanova de Segrià (Lleida)

LLEIDA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este jueves sobre las 19.30 horas tras chocar frontalmente con un coche en un camino asfaltado en Vilanova de Segrià (Lleida).

En un comunicado este jueves, el Servei Català de Trànsit (STC) ha explicado que la conductora del turismo ha resultado herida menos grave y ha sido trasladada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Al lugar del accidente se han trasladado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos ambulancias y el servicio de apoyo psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).