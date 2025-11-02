Muere un motorista en una salida de vía en la N-340 en Subirats (Barcelona)

Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 2 noviembre 2025 13:55

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este domingo al mediodía en una salida de vía en el punto kilométrico 1.224,30 de la N-340, a la altura de Subirats (Barcelona), por causas que se están investigando, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.58 y se ha cortado la N-340 en el punto del accidente, dando paso alternativo posteriormente.

Con esta víctima son 122 las personas fallecidas en carreteras catalanas este año, 38 de ellas motoristas, según datos provisionales.

