Muere un motorista en una salida de vía en la T-700 en Vimbodí i Poblet (Tarragona)

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TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista alemán de 60 años ha muerto este lunes por la tarde tras salirse de la vía mientras circulaba por la carretera T-700 en Vimbodí i Poblet (Tarragona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 14.13, después de que, por causas que se investigan, el motorista sufriese una salida de la vía en el punto kilométrico 10,4.

Se han activado cuatro patrullaS de los Mossos, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y diversas unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).