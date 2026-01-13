Muere una mujer en un incendio en su piso en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona

Archivo - Efectivos de Bombers de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha muerto este martes por la tarde en un incendio en su domicilio en la calle Varsovia 110 de Barcelona, en el distrito de Horta-Guinardó.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y confirman fuentes de los Mossos d'Esquadra, el aviso se ha producido sobre las 16 horas y han acudido cinco dotaciones de Bombers de Barcelona.

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fuego.