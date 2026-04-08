Muere la persona atropellada por un tren de la R1 de Rodalies en Vilassar de Mar (Barcelona)

Archivo - Una ambulancia del Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La persona que ha sido atropellada en un punto no autorizado de paso este miércoles en Vilassar de Mar (Barcelona) por un tren de la R1 de Rodalies ha fallecido, ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La circulación de la R1 ha quedado interrumpida entre el Masnou y Mataró (Barcelona) a petición de las fuerzas de seguridad, los operativos están trabajando en el lugar, y Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones con paradas intermedias.

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado la prealerta el plan Ferrocat, y los Bombers de la Generalitat han activado 2 dotaciones.