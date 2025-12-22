Muere la víctima de un tiroteo en Castelldefels (Barcelona) y los Mossos siguen buscando al autor

Archivo - Agentes de Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La víctima de un tiroteo que se ha producido este lunes por la tarde en Castelldefels (Barcelona) ha muerto después de que sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) intentaran salvarle la vida, mientras que los Mossos d'Esquadra siguen buscando al presunto autor con el apoyo del helicóptero, que sobrevuela la zona, según ha podido confirmar Europa Press.

El incidente se ha producido cerca de las 16 horas en la zona de la calle Doctor Fleming y la policía catalana ha activado un dispositivo especial para tratar de detenerlo.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido la investigación del caso.