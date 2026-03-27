Muniesa (CaixaBank): El conflicto entre potencias es "la mayor amenaza para la estabilidad"

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa (i), y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar (d), durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank, en el Palacio de Congreso de Valencia - Rober Solsona - Europa Press

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha alertado de que la confrontación geoeconómica entre potencias es "la mayor amenaza para la estabilidad global", ya que ha dicho que es sinónimo de riesgos económicos, inflación, reducción del comercio, afectación a las cadenas de suministro y volatilidad en los mercados financieros.

Lo ha dicho este viernes en la Junta General de Accionistas de la entidad, que se celebra en el Palau de Congressos de València y en la que también ha participado el consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

Muniesa ha explicado que 2026 se inició con un sentimiento general positivo en Europa, pero que el conflicto en Oriente Medio ha afectado a los mercados, y que "de su duración y evolución dependerá la profundidad de los efectos" en la economía, ya que afectará al crecimiento económico, inflación y la futura política monetaria.

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